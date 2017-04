Schnurrbart für Shakespeare am Berg

Zu Fuß oder mit der Gondel ist das Theaterfestival in den Bludenzer Bergen – „Shakespeare am Berg“ – erreichbar. Auf 1400 Metern Seehöhe erwartet das Publikum heuer eine witzig-tragische Theaterwelt. Mit der Komödie „Moustache“ präsentiert das Festival dabei erstmals ein zeitgenössisches Stück, in dem sich die Figuren – ganz von Shakespeare inspiriert – nicht nur zwischen Bühne und Barhockern, sondern auch den Zuschreibungen „Mann“ und „Frau“ verlieren.

Sprung in die Gegenwart

Nach zwei erfolgreichen Jahren springt Shakespeare am Berg im Sommer 2017 völlig in die Gegenwart und präsentiert heutiges Theater, das in Anlehnung an Shakespeare menschliche und zugleich weltoffene Dramen offeriert. Kein Zufall also, dass das Stück „Moustache“ am Theater beginnt: Bei den Proben zu Shakespeares „Was ihr wollt“ kracht’s, wenig später sitzt die Schauspielerin Flo aufgebracht in einer Bar. Dass sie ihrer Rolle als Viola entsprechend noch Schnurrbart und Männerkleider trägt, vergisst Flo über den nächsten Flirt hinaus. Zahlreiche verpasste Treffen, gebrochene Herzen und verbale Verirrungen später zaubern dieser und andere Momente von Selbstvergessenheit eine Vierer-Gemeinschaft hervor, in der Identitäten spielerisch abgelegt und neue anprobiert werden.

Unter der Regie von Thomas A. Welte verhandeln und verwandeln die Protagonisten des Stücks Identitäts- und Beziehungsfragen, wie sie die heutige Generation in den Bars und Kaffeehäusern Vorarlbergs, Wiens und anderenorts bespricht. Der Bezug zu Violas Crossdressing und Liebeserlebnissen in Shakespeares Illyrien sorgt nicht nur für literaturhistorische Tiefe, sondern auch für würzige Komik, während sich Flo, Moustache, Jojo und Eswirdeinmal unbeabsichtigt auf Experimente im Bereich Bindung, Geschlechterrollen und Sex einlassen.

Die Aufführungen in der Bergarena Muttersberg sind Open-Air-Veranstaltungen, wobei das Freiluft-Gelände einen entscheidenden Beitrag zu dem gebotenen Theatererlebnis leistet. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Aufführungen bei Regenwetter heuer in die Remise Bludenz verlegt. Auskunft über den Spielbetrieb und Spielort gibt es jeweils am Spieltag ab 17 Uhr auf Facebook bzw. bei der Muttersberg Seilbahn (Tel. 05552 68035). Ein wetterbedingter Ticketumtausch ist nicht möglich.

Stimmungsvolle Abende

An sämtlichen Vorführungstagen fährt die Muttersbergbahn abends jeweils ab 18 Uhr. Die Vorführungen beginnen jeweils um etwa 21.15 Uhr. Die letzte Bahn ins Tal fährt um 0.30 Uhr. Direkt neben der Bergstation der Bahn befindet sich der Alpengasthof Muttersberg. Hansi Bandl und sein Team sorgen mit einem speziell abgestimmten Menü für einen stimmungsvollen Start in den Theaterabend auf einer von Vorarlbergs schönsten Sonnenterrassen – Sonnenuntergang inklusive.

Im Publikumsbereich bieten zwei Bars kalte und warme Getränke, Kuchen und weitere Snacks von lokalen Produzenten an. Die Bars sind vor den Aufführungen als auch während der Pausen geöffnet.