Schnuppertage bieten spannenden Einblick

Noch bis zum 3. März 2017 bietet Grass Jugendlichen die Möglichkeit, an den Schnuppertagen an den Standorten Höchst und Götzis teilzunehmen. An diesen zwei Tagen bekommen Interessierte einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungs-

bereiche bei Grass. Im Vordergrund bei den Schnuppertagen stehen die Lehrberufe Werkzeugbau-, Maschinenbau-, Elektro- sowie Oberflächentechnik. Gemeinsam mit den Ausbildnern und Lehrlingen stellen die Jugendlichen ein kleines Werkstück für zu Hause her. „Dabei können die Jugendlichen erste Erfahrungen in den Gebieten CNC-Fräsen, -Drehen und -Bohren sammeln“, erklärt Thomas Witzgall, Leiter der Grass Lehrwerkstatt Höchst. An diesen beiden Tagen steht die Freude an der Arbeit im Vordergrund. Zusätzlich wird bei Grass sehr viel Wert auf Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und ein freundliches Miteinander gelegt. Den Schnupperern stehen außerdem Lehrausbildner und auch Lehrlinge aus den verschiedenen Lehrjahren zur Verfügung. Sie informieren gerne über die Lehre bei Grass und erzählen über ihre persönlichen Eindrücke, die sie gesammelt haben.

Karrierechancen bei Grass

Auch Interessierte für den Lehrberuf Bürokauffrau und -kaufmann können bei Grass schnuppern und lernen die verschiedenen Bereiche der Ausbildung kennen. Zusätzlich werden die Jugendlichen über Fortbildungsmöglichkeiten nach Abschluss einer Lehre bei Grass informiert. „Mit viel Ehrgeiz und Fleiß bieten sich unseren Lehrlingen tolle Karrierechancen im Unternehmen“, schildert Witzgall. Die Schnuppertage bieten aber auch dem Unternehmen eine große Chance. Denn an den zwei Tagen können sich die potenziellen Lehrlinge und die Ausbildner kennenlernen.

Eignungstest und Zusage

Nach dem Schnuppern werden die Jugendlichen zum Eignungstest für eine Lehrstelle eingeladen. Der Test findet am 3. März im Wifi Dornbirn statt. Neben Fragen zum Allgemeinwissen wird das mathematische Wissen, Verständnis für Physik und räumliches Vorstellungsvermögen abgefragt. Nach dem erfolgreichen Abschneiden beim Test werden die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dieses dient dazu, alle offenen Fragen zu klären und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Am 1. April erfolgt dann die Lehrstellenzusage.

Factbox:

Ca. 50 Lehrlinge an den Standorten Höchst und Götzis

Lehrberufe:

• Metall-, Maschinenbau- und AutomatisierungstechnikerIn (4 Lehrjahre)

• Metall-, Werkzeugbau-, Prozess- und FertigungstechnikerIn (4 Lehrjahre)

• Metall-, Zerspanungs-, Prozess- und FertigungstechnikerIn (4 Lehrjahre)

• ProzesstechnikerIn (3,5 Lehrjahre)

• ElektrotechnikerIn mit Schwerpunkt Automatisierungs- und Prozessleittechnik & Anlagen

und Betriebstechnik (4 Lehrjahre)

• OberflächentechnikerIn (3 Lehrjahre)

• Bürokaufmann/Bürokauffrau (3 Lehrjahre)

Schnuppertage:

Noch bis zum 3. März 2017

Anmeldung über die Lehrlingswebsite: www.missionzukunft.at

Kontakt: Dominik Steinwidder, Ausbildungsleiter, 0664 8572173, dominik.steinwidder@grass.eu

