Schnuppertag für Tennisfreunde

Der Tennisclub Frastanz-Satteins lud zum Tag der Offenen Tür. Zukünftige Tennis-Stars meisterten unter professioneller Anleitung ihre ersten Bälle mit dem Tennisschläger, und zwei Tennisprofis spielten ein spektakuläres Show-Match für die Zuschauer.

FRASTANZ Schon vormittags waren die Plätze für alle Neulinge, Kinder und Eltern geöffnet, welche zum ersten Mal den Umgang mit dem Tennisschläger lernen wollten. Auch an einer Übungswand wurde die Reaktion bei der Ballannahme trainiert. Der Tennisclub informierte über seine vergünstigte Mitgliedschaft für Kinder. Bei einem Eltern-Kind-Spaßturnier gab es tolle Preise zu gewinnen. Großer Andrang herrschte auch abseits vom Tennisplatz auf dem Spielplatz mit Schaukel und Rutsche.

Am Nachmittag gab es einen Showkampf mit zwei hervorragenden Tennisspielern zu sehen, bei welchem dem Publikum tolle Ballwechsel in Perfektion geboten wurden. Manuel Koch und Daniel Scheid stellten dabei ihr ganzes Tenniskönnen zur Schau. Im Anschluss fand das Eröffnungsturnier für Mitglieder des Tennisclubs statt. Für ausgezeichnete Bewirtung mit Grillwürsten und gekühlten Getränken war bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen gesorgt. HE