Schnullerbaum Lochau: Der große Übergang vom Kleinkind zum “großen” Kind

Nuggi, Nuckele, Diddi, Zuzele – die Kinder kennen ihre Schnuller unter vielerlei Namen. Die Trennung von ihm ist für viele der erste große Abschied im Leben und daher nicht immer einfach. Der Schnullerbaum nahe am See in Lochau soll diesen Abschied einfacher machen. Bereits mehrere hundert Schnuller hängen in der Baumkrone, aufgehängt von Gemeindearbeitern per Hubsteiger.

Großer Abschied vom Schnuller

Nicht nur, dass somit die Trennung vom Schnuller für die Kleinen zu einem großen Event wird. Der Übergang vom “kleinen” Kind zum “großen” Kind soll so einfacher werden, versüßt mit einer Urkunde und einem kleinen Abschiedsgeschenk. Bei zu großem Herzschmerz kann man den Schnuller im Baum besuchen kommen – außerhalb der Reichweite der Kinderhände.

Alle Termine gibt es online unter Schnullerbaum-Lochau