Schnell-Partei tritt auch in Kärnten als “FPS” an

Die Freie Partei Salzburg (FPS) unter Karl Schnell tritt nun auch in Kärnten mit dem selben Namen an wie in den anderen Bundesländern. Gerhard Jesernig, der Leiter der Kärntner Landeswahlabteilung, bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der “Kleinen Zeitung”. Die Partei heißt damit auf allen Landeswahlvorschlägen “Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell”.