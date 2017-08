Schnell-Liste tritt mit zwei Namen an

Schnell muss sich eine Lösung einfallen lassen - © APA

Die “Freie Liste Österreich” hat zwar in allen Bundesländern Landeswahlvorschläge eingereicht, aber mit zwei unterschiedlichen Namen. In Kärnten ist der Namensbestandteil “Freie Partei Salzburg” ausgeschrieben, in den anderen acht Ländern abgekürzt mit FPS. Dies wirft Fragen zum Bundeswahlvorschlag auf – muss der Parteiname doch auf allen Wahlvorschlägen gleich lauten.