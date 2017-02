Schneeschuhwanderer von Windenseil einer Pistenraupe erfasst

Bergretter bargen den Schwerverletzten - © APA (BERGRETTUNG MITTERBACH)

Ein Schneeschuhwanderer ist am Sonntag auf der Gemeindealpe in Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) vom Windenseil einer Pistenraupe erfasst und schwer verletzt worden. Der 58-Jährige hatte beim Abstieg Warnhinweise ignoriert. Er wurde am Unterschenkel vom Seil getroffen und in die Luft geschleudert, woraufhin er 130 Meter abstürzte, teilte Skigebiet-Eigentümer NÖVOG mit. Bergretter bargen den Mann.