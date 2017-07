Schneeleoparden-Baby auf Entdeckungstour im Zoo Salzburg

Wenn der Schneeleoparden-Mutter die Ausflüge ins Grüne ihres wohlbehüteten Sprösslings zu gewagt erscheinen, trägt sie ihn wieder in die Wurfbox zurück. Das Zoo-Team sucht noch nach einem passenden Namen für das Jungtier. “Dieser sollte kurz sein, und am besten auf das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Tiere in Zentralasien hinweisen”, erklärte Zoo-Sprecherin Christine Beck.

Namensvorschläge können an die E-Mail-Adresse marketing@salzburg-zoo.at bis Sonntag, 16. Juli 2017, um 23.59 Uhr gesendet werden.

(APA)