Schneefall macht Lech zum Winterwonderland

"Again fresh Snow"! In Lech zeigt man sich begeistert über den erneuten Schneefall. Die Arlberg-Gemeinden zeigen sich bereits von ihrer tiefstwinterlichen Seite.

Winterliche Überraschung in Lech: Frau Holle sorgte für reichlich Schneefall – und das, obwohl im Wetterbericht eigentlich keine Rede davon an. Auf der Instagram-Seite von Lech/Zürs zeigt man sich ob der winterlichen Überraschung aber entzückt: “Frischer Schnee ist immer gut” heißt es da. Und so geht es laut ZAMG mit dem Wetter weiter:

Viele Wolken, trockenes Wetter am Mittwoch

Viele Wolken aber tagsüber oft trockenes Wetter erwarten uns am Mittwoch. Anfangs bis rund 1500 Meter meist zähe, hochnebelartige Wolken mit Schwerpunkt Rheintal, Bodensee und Vorderwald, aus denen es am Vormittag noch ein wenig regnet, oberhalb von 900 Meter schneit. Regen und Schneefall klingen ab und am Nachmittag ist es oft trocken. Im Walgau, im Hinterwald und im Montafon ganztags trocken und hier wird die Sonne zeitweise dabei sein. Höchstwerte: 4 bis 8 Grad.

Sonne macht sich am Donnerstag rar

Der Donnerstag bringt in den nördlichen Landesteilen viele hochnebelartige Wolken mit einer Obergrenze um 1200 Meter, die Sonne macht sich rar. Im Walgau und im Montafon scheint trotz hoher Wolken meist die Sonne. Tiefstwerte: -3 bis 4 Grad. Höchstwerte: 4 bis 8 Grad.

Der Freitag bringt anfangs recht verbreitet tief liegende, hochnebelartige Wolken, die am Vormittag auflockern. Zwischenzeitlich dürfte es etwas Sonnenschein geben, bevor hohe Wolken aus Nordwesten für Eintrübung sorgen und in der Nacht Regen, ab etwa 1300 Meter Schnee bringen. Tiefstwerte: -3 bis 2 Grad. Höchstwerte: je nach Sonnenschein 5 bis 9 Grad.

Häufig Schneefall am Wochenende