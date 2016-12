Starker Schneefall blockierte Straßen in Griechenland

Das Fahrrad läuft auch auf Schnee - © APA (AFP)

Starker Schneefall hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsproblemen im Süden Griechenlands geführt. In allen Regionen um die Hauptstadt Athen sowie auf der Halbinsel Peloponnes schneite es heftig, wie das griechische Fernsehen (ERT) berichtete. In der Ägäis wehten Winde der Stärke neun. Das eisige Wetter sollte Meteorologen zufolge bis Samstag andauern.