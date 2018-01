Schnee führt zu Chaos und Lawinengefahr in Norditalien

Aufgrund starker Schneefälle ist die Lawinengefahr in Norditalien vielerorts hoch. Für Dienstag verhängte das Aostatal für Teile der Region die höchste Gefahrenstufe, wie aus einer Mitteilung von Montag hervorging. In den übrigen Teilen der Region gelte Warnstufe vier von fünf. Die Situation sei vor allem für Skibergsteiger und Skifahrer abseits der Pisten "sehr gefährlich".

In Rhemes-Notre-Dame an der Grenze zum Piemont waren am Montag rund 50 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Am Sonntag war dort eine Lawine abgegangen und in der Folge eine Zufahrtsstraße in den Ort gesperrt worden.