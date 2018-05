Schnäppchenparadies im Aktivpark

Der größte Flohmarkt der Region zog hunderte Besucher in das Montafon

Er ist bereits ein lieb gewordene Tradition im Frühling und im Herbst, der Flohmarkt im Aktivpark Montafon. Und auch am vergangenen Sonntag trafen sich zahlreiche heimische Verkäufer und Kauflustige unter dem riesigen Zeltdach, um miteinander zu feilschen, zu tratschen oder einfach zu schauen und zu staunen. Denn es gab alles, was ein gut sortierter Haushalt so braucht, und sogar noch ein bisschen mehr.

Breites Sortiment

Von gut erhaltenen Kleidungsstücken bis hin zu Spielwaren aller Art, Fahrrädern, Kinderbetten, flotten Schuhen, diversen Haushaltswaren und zahlreichen antiken Möbeln reichte das umfangreiche Sortiment der Verkäufer. Und dies alles zu Schnäppchenpreisen, denn obwohl die Waren gut erhalten waren, waren sie bereits in Gebrauch gewesen. Doch so ist es nun mal auf dem Flohmarkt und erfahrene Flohmarktbesucher wissen um diesen Umstand. Und noch eines wissen sie: nur der der frühe Vogel, erhält die von ihm gewünschte Ware. Aus diesem Grund tummelten sich bereits vor neun Uhr – dies war der offizielle Startbeginn des Flohmarkts – zahlreiche Kunden zwischen den rund 100 Verkaufsständen, um die Waren in Augenschein zu nehmen.

Schnäppchen