Schnäppchenjagd zum Schulstart

Am 11. September ist es wieder soweit, die Schultaschen werden gepackt und geschultert, die erste Unterrichtswoche geht los. Dabei ächzen nicht nur die Kinder, die sich schon an die Lümmel-Tage gewöhnt haben, sondern auch die Eltern: Schließlich wird es jetzt erstmal richtig teuer. Es sei denn, man weiß, wie und wo man sparen kann – 5 Schulschnäppchen:

#1 Für taffe Volksschülerinnen

Eine Schultasche ist unverzichtbar und muss viele Zwecke erfüllen: Sie muss praktisch sein, rückenschonend und natürlich auch den optischen Ansprüchen der Jüngsten gerecht werden. Unmöglich, denken Sie? Ganz und gar nicht.

#2 Für unverbesserliche Schüler

Ich – einfach unverbesserlich 3 läuft gerade in den Kinos und sorgt für Lacher. Wer möchte die lustigen gelben Männchen nicht mit in die Schule nehmen? Schenken Sie ihrem Kind jetzt ein praktisches Federpennal in frechem Minions-Design. Da kommt Freude auf!

#3 Für clevere Mathe-Maturanten

Ein hochwertiger Taschenrechner ist heute im Matheunterricht und bei der Matura schon fast Pflicht und wird vorgeschrieben. Erkundigen Sie sich nach dem von der Schule gewünschten Modell und schlagen Sie dann günstig zu.

#4 Für motivierte Spanisch-Lerner

Spanisch ist eine wunderbare Sprache – hat aber natürlich auch seine Tücken. Ihre Kinder brauchen zusätzliches Übungsmaterial? Dann sichern Sie sich jetzt schnell 3 Bücher und 6 Audio-CDs von PONS.

#5 Für fleißige HTL-Schüler

Am technischen Zeichnen kommt kein HTL-Schüler vorbei – und auch in manchem Lehrberuf nicht. Das heißt: Eine Zeichenplatte muss unbedingt her. Schnappen Sie hier unser Schnäppchen zum Spitzenpreis.