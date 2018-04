Schnäppchenjäger im Freudenhaus

Das Freudenhaus Lustenau lud zur Flohmarkt-Premiere.

Der erlesene Fundus der Aussteller ließ so manches Flohmarkt-Herz höherschlagen. So auch bei Bürgermeister Kurt Fischer, der eine lang gesuchte Schallplatte erbeutete. Nach erfolgreicher Schnäppchenjagd gönnte man sich an der Freudenhaus-Bar einen Drink, um auf „erfolgreiche Einkäufe“ anzustoßen. Trotz enormen Aufwand – am Vortag gastierte der Genuss-Salon im Freudenhaus und das gesamte Zelt musste komplett ausgeräumt werden – gibt es eine sichere Fortsetzung für den Flohmarkt. Die enorme und vor allem sehr begeisterte Besucherschar bestätigte die Organisatoren – somit wieder eine besondere Premiere in der Freudenhaus-Geschichte, die für Furore und für viele glückliche Raritätensammler sorgte.