Schnäppchen für guten Zweck

Bereits eine Stunde vor der Öffnung bildeten sich vor der Volksschule Schlangen von Flohmarktfans, die sehnsüchtig darauf warteten, bis die Mitglieder des Freundeskreises Wallfahrtskirche Maria Bildstein die Türen zum ersten Flohmarkt in der Hofsteiggemeinde öffneten. Pünktlich ab zehn Uhr wurde dann an den Tischen um die gespendeten Waren, darunter auch Raritäten, die beim Ausräumen der Wallfahrtskirche Maria Bildstein zu Tage kamen, geschmökert und gefeilscht. Sammler, Schnäppchenjäger oder Antiquitätenfans nahmen das Ausgestellte genauso wie Kinder oder Flohmarktneulinge in Augenschein. Wie für einen Flohmarkt charakteristisch war das Angebot vielfältig, private Verkäufer ergänzten die „ehrenamtlichen“ Marktstände und sorgten für ein immenses Sortiment. Auf der Suche nach alten Vinylplatten wurde man genauso fündig wie beim Durchstöbern alter Keramik, Geschirr, Hausrat aller Art oder kunstvollen Bildern. Der Gesamterlös, der an den Ständen des Kirchen-Freundeskreises erwirtschaftet wurde, kommt der Renovierung der Wallfahrtskirche zugute.