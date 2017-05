Schmuckdiebe knackten mit Bagger Auslage eines Juweliers

Gegen den Bagger hatte das Glas keine Chance - © APA

Schmuckdiebe haben mit einem Bagger die Auslage eines Juweliers in Leonding im Bezirk Linz-Land geknackt. So drangen sie in der Nacht auf Dienstag in das Geschäft ein und machten sich danach mit Beute in vorerst unbekannter Höhe aus dem Staub.