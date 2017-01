Schmuck im Wert von sechs Mio. Dollar in New York gestohlen

Diebe haben zu Silvester in New York Schmuck im Wert von sechs Millionen Dollar (über 5,7 Millionen Euro) gestohlen. Nach Angaben von Polizeisprecher Ahmed Nasser fehlte am Dienstag weiterhin jede Spur von den drei Tätern. Diese waren nur wenige Straßen vom Times Square entfernt in die Geschäftsräume des indischen Großhändlers KGK Holdings eingebrochen.

Während 7.000 Polizisten die Silvesterfeiern am Times Square überwachten, drangen die Täter in das Gebäude auf der 37. Straße ein, stiegen in die sechste Etage und brachen mit Hilfe eines Hammers und einer Brechstange die Bürotür des Juwelenhändlers auf. Sie öffneten laut Nasser zwei Safes und machten sich mit "Armreifen, Halsketten sowie Finger- und Ohrringen" genau zu dem Zeitpunkt aus dem Staub, als Hunderttausende am Times Square die ersten Minuten des neuen Jahres feierten. Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras, von denen sie sich Hinweise auf die Täter erhoffte. Sie zeigen zwei der Einbrecher, wie sie mit einem Hammer die Bürotüre traktieren. Als sie die Kamera entdecken, schlägt einer von ihnen, dessen Gesicht großteils vermummt ist, mit dem Hammer auf sie ein und zerstört sie. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Einbruch niemand verletzt. (APA/ag.)