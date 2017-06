Schmidt wird Trainer bei SCR Altach!

Altach dürfte einen neuen Trainer haben: Wie “laola1.at” unter Berufung auf die “OÖN” berichtet, wechselt Klaus Schmidt von Blau-Weiss-Linz zum SCR. Schmidt soll sich demnach bereits in Vorarlberg befinden, und einen Vertrag unterschreiben. Erst unlängst verlängerte Schmidt seinen Vertrag in Linz bis 2019, der Vertrag beinhaltete aber eine Ausstiegsklausel.

Schmidt machte aus dem Abstiegskandidaten Blau-Weiss einen soliden Erstliga-Club. Er war auch als ÖFB-U19-Teamchef im Gespräch, der Posten ging aber an Schöttel.

“Hoffe er rockt Altach genauso wie Linz”

Blau-Weiss-Sportchef David Wimleitner zeigt sich enttäuscht. Die Ablöse sei kein Trostpflaster: “So etwas ist nie ein gutes Geschäft. Ich hätte lieber mit Klaus weitergearbeitet. Es ist ein trauriger Moment für mich. Klaus hat sich in den Verein verliebt – und auch ich habe mich in ihn verliebt. Ich war immer eingeweiht und wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Glück. Ich hoffe er rockt Altach genauso wie Linz.” Für Schmidt, der den glücklosen Martin Scherb beerbt, ist es der erste Cheftrainer-Posten in der Bundesliga.