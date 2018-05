Schmidt mit Saisonende nicht mehr Altach-Trainer

Der SCR Altach wird mit einem neuen Trainer in die nächste Spielzeit gehen. Der Fußball-Bundesligaclub aus Vorarlberg gab am Dienstag die Trennung von Klaus Schmidt bekannt. Man habe von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, hieß es in einer Aussendung des Vereins. Der im Sommer 2017 ausgehandelte Vertrag hätte noch ein weiteres Jahr gegolten.

Altach nimmt in der Tabelle vor der Schlussrunde Rang acht ein. Am Sonntag wartet daheim SK Sturm Graz. Wer die Nachfolge von Schmidt antreten wird, ist noch nicht entschieden.

“Es war aufgrund der Intensität und der vielen Verletzungen ein schwieriges Jahr für alle Beteiligten. Das Team hat in den vergangenen Jahren gemeinsam sehr viel erreicht. Jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, den Kader für die kommende Saison punktuell zu verstärken und bestmöglich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Wir haben uns entschieden, diesen Weg mit einem neuen Trainer zu beschreiten”, wurde Altachs Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer in der Pressemitteilung zitiert.