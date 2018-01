Schmidt: "Brauchen eine Schoko-Leistung im goldenen Frühjahr"

Kurz vor dem Trainingsstart sprach VOL.AT mit SCR Altach-Trainer Klaus Schmidt über die kürzeste Testphase, die Kaderveränderungen, den neuen Cotrainer Wolfgang Luisser und Wünschen und Zielen für die Frühjahrsmeisterschaft in der Bundesliga.

Erholt und mit voller Zuversicht ging es für die 1. Mannschaft des CASHPOINT SCR Altach zur 1. Trainingseinheit des Jahres. Ohne die Abgänge Emanuel Sakic und Bernard Tekpetey empfing Trainer Klaus Schmidt seine Spieler. Mit dabei war auch der neue Co-Trainer des SCRA, Wolfgang Luisser, der bei der Pressekonferenz den Medienvertretern vorgestellt wurde. Auf Platz sieben starten die Rheindörfler in die verbleibenden 16 Spieltage in der Bundesliga. Mit Sakic, Tekpetey und Dmitrovic hat ein Trio den Klub verlassen. Auch Simon Piesinger wird aufgrund seines Kreuzbandrisses fehlen. Speziell auf der Außenbahn soll ein neuer Spieler verpflichtet werden. Dafür steigen nach neunmonatiger Pause Boris Prokopic und Goalie Andreas Lukse wieder ins Training ein. Nur ein Monat bleibt den Altachern in der kürzesten Testphase aller Zeiten Zeit um sich den Feinschliff zu holen. Speziell im Trainingslager in der Türkei auf der neuesten Anlage in Calista will man so manches ausprobieren und umsetzen.