Vorarlberger weniger krank

Die Vorarlberger befinden sich kürzer im Krankenstand als die anderen. Nur in Salzburg bleiben unselbstständige Arbeitnehmer seltener zu Hause, wie die "VN" berichten.

2015 verbuchten sie 12,7 Krankenstandstage. Am wenigsten lassen sich die Salzburger mit 10,6 Tagen entschuldigen, die Vorarlberger liegen mit 11,4 Krankenstandstagen an vorletzter Stelle. Die Nieder- und Oberösterreicher sind mit 13,6 bzw. 13,3 Tagen Spitzenreiter. All das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Fehlzeitenreport des Wirtschaftsforschungsinstituts hervor.