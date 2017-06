Schluss für “The Haus” in Berlin: 78.000 Besucher seit April

Street-Art-Gallery in Ex-Bankgebäude - © APA (AFP)

Nach zwei Monaten ist das Kunstprojekt “The Haus” in Berlin Geschichte. Gegen Mitternacht stand am Mittwochabend die Schließung der temporären Street-Art-Gallery in einem zum Abriss freigegebenen Bankgebäude in der Nähe des Kurfürstendamms an. Auch am letzten Tag bildeten sich wieder lange Schlangen vor dem Haus in der Nürnberger Straße.