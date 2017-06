Sekthaus Schlumberger produziert künftig im Burgenland

Eine Produktionsabwanderung aus Wien ist bei Schlumberger schon länger ein Thema. Es sei nicht wirtschaftlich, an zwei Standorten zu produzieren, eine Zusammenlegung beider Werke in Bad Vöslau wäre sinnvoll, hatte Schlumberger argumentiert. In Niederösterreich hatten sich bereits zahlreiche Politiker in Stellung gebracht, um Schlumberger zu einem Ausbau am Standort Bad Vöslau zu ermuntern.

Nun ist die Wahl auf das Burgenland gefallen. “Wegen der Größe und natürlich des Preises”, räumte Schlumberger-Chef Eduard Kranebitter am Montag im Gespräch mit der APA ein. Schlumberger hat das 122.000 Quadratmeter große Grundstück auf der Grünen Wiese dem Land Burgenland abgekauft. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, das gesamte Investment liege bei über 50 Mio. Euro, so Kranebitter.

Die gesamte Fläche wird Schlumberger zu Beginn gar nicht brauchen. “Es ist genug Platz. Wir evaluieren daher mittelfristig eine Verlagerung von Bad Vöslau nach Müllendorf”, kündigte der Schlumberger-Chef an.

Baubeginn des neuen Werkes ist Mitte 2018. Die Fertigstellung sei “vor dem Sommer 2020” geplant. Die Übersiedlung von Wien nach Müllendorf nahe der burgenländisch-niederösterreichischen Grenze beginnt Mitte 2019. Die 25 bis 30 Wiener Produktionsmitarbeiter müssen dann pendeln. Für die tägliche An- und Rückreise sei ein Shuttlebus geplant.

Schlumberger macht nicht die Wiener Politik für die Abwanderung verantwortlich. “Die haben uns immer unterstützt”, meinte Kranebitter. “Wir sind in Wien an unsere Grenzen gestoßen – sowohl bei der Produktionskapazität als auch bei der Verkehrssituation. Das ist nicht wirtschaftlich.” Die städtische Wiener Wirtschaftsagentur stand mit dem Sektproduzenten in Kontakt und half bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück in der Bundeshauptstadt, wie eine Sprecherin der APA berichtete. Die Vorstellungen, was Größe und Preis betreffe, seien für einen hoch entwickelten Standort wie Wien jedoch nicht umsetzbar gewesen. Man sei jedoch erfreut, dass die Zentrale in Wien bleibe.

Das Sekthaus ist mit der Stadt Wien in Gesprächen, was mit der aufgelassenen Produktion passiert. Neben dem Ausbau der Kellerwelten als Touristenattraktion sei auch ein Umbau in Wohnungen ein Thema. Die Umwidmung für den Wohnbau hat sich auch für andere Produktionsbetriebe schon bezahlt gemacht. Der Durchschnittspreis für neue Eigentumswohnungen in Wien ist laut OeNB-Wohnimmobilienpreisindex in den vergangenen zehn Jahren um rund zwei Drittel gestiegen.

Schlumberger hat im vergangenen Jahr 177,5 Mio. Euro umgesetzt und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 4,7 Mio. Euro gemacht. Das Jahresergebnis belief sich auf 2,5 Mio. Euro. Das Unternehmen produziert im Jahr zwischen 6 und 7 Millionen Flaschen Sekt.

