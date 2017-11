Schlossnarren feierten den Auftakt der 5. Jahreszeit

Die Embser Schlossnarren starteten im Löwensaal mit dem neuen/alten Ritterpaar in die neue Fasnatsaison

Hohenems. Mit lautstarker musikalischer Unterstützung durch den Fanfarenzug Herrenried-Buch und die „Gugge 2000“ aus Bournemouth (GB), die zu einem Gegenbesuch bei den Emser Palast Tätschern nach Ems gekommen waren, läuteten die Embser Schlossnarren am vergangenen Samstag pünktlich um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit in der Nibelungenstadt ein.

Ritter Markus I. schlug dann in seiner Antrittsrede etliche Veränderungen im Rathaus vor: So sollte die für Kinder und Familien zuständige Stadträtin Angelika Benzer als Leseoma in Kindis auftreten, die übrigen Stadträte hätten mit der Markierung von Schlaglöchern der Emser Straßen einen angemessenen und sinnvollen Job und das neue Hohenemser Logo sollte realistischerweise Vize-Bgm. Bernhard Amann und den Stadtchef Dieter Egger in Kampfpose zeigen.