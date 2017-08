Schlosskapelle Gloggnitz: Königlich-familiärer Briefwechsel

Wenn Helga David in schwarzer Robe auf ihrem antiken Stuhl und Katharina von Harsdorf im schweren Reifrock Platz nehmen, begibt sich die Zuhörerschaft in einen Zustand gespannter Aufmerksamkeit. Auch die Fledermaus, die sonst in der Kapelle umherzuschwirren pflegt, lässt sich nicht blicken. Die Vermählung der blutjungen Habsburger-Prinzessin mit dem französischen Dauphin ist das Hauptthema der Korrespondenz, die seitens der Mutter mit vielen guten Ratschlägen gepflastert, seitens der Tochter mit schnippischer Contenance gekontert wird.

David hat den Stoff von der verhassten Autrichienne bereits 1989 für die Wiener Festwochen bearbeitet, die nunmehrige Gloggnitzer Fassung ist von fünf auf zwei Mitwirkende reduziert und auf Wesentliches konzentriert. Dennoch kommen auch wichtige Seitenstränge wie die liberalen Kommentare von Joseph II. oder die Bewegung der revolutionären Fischweiber zu Wort. David gibt eine würdige, mütterlich-autoritäre Herrscherin, die stimmlich und mimisch feinste psychologische Regungen durchscheinen lässt, Harsdorf verkörpert die vergnügungssüchtige Königin in einer oszillierenden Mischung aus kindlicher Zuneigung zur Mutter, trotzigem Widerstand und abgründiger Coolness.

Helga David hat viele Jahre lang am Thalhof in Reichenau, zuletzt in der Schlossgärtnerei Wartholz kleine, aber feine Produktionen u.a. von Schnitzler-Einaktern, aber auch Thomas Bernhard zur Aufführung gebracht. Mittlerweile 79-jährig, denkt sie ans Aufhören, aber ihr Publikum will das nicht wirklich glauben und hofft inständig auf Fortsetzung. Die Veranstaltungen in Gloggnitz sind jedenfalls ausverkauft.

(APA)