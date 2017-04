Schlössle Bar begeistert mit Live Konzert

Die beiden Brüder der Götzner Band, Dave und Patrick Summer, heizten voller Motivation mit neuen Songs im Gewölbekeller ein. Bei feinen Cocktails und kühlen Getränken ließen sich die Besucherinnen und Besucher von den jungen Musikern aus der Region unterhalten. Die Pächter Ralf Seidl und Roland Meyer vom Schlössle Keller freuten sich, zahlreiche Gäste zum „House Concert“ begrüßen zu dürfen. Neben Christian Kräutler und Bastian Berchtold feierten auch Lukas Rinderer, Mathias Wieder, Beatrice und Andreas Amann, Günther und Dagmar Ellensohn sowie Lena Monz, Tabea Scheier und Erja Nachbaur eine ausgelassene Konzertnacht. Die Besucher der Schlössle Bar bekamen ein Programm mit vielen aktuellen Hits und zeitlosen Schlagern serviert. Neben vielen anderen verbrachten auch Stefan Enterlein, Patrick Lindner, Dagmar Mathies und Kerstin Egle schöne Stunden im mittelalterlichen Gewölbekeller. „Wir sind zuversichtlich, dass die beiden Musiker von Acoustic Projekt in vier Wochen die Gartensaison mit einem Paukenschlag eröffnen“, verrät Ralf Seidl. Ende Mai wird vor dem Jonas Schlössle – wenn es das Wetter erlaubt – der Barbetrieb starten. Auch das Konzert am vergangenen Freitag mit „Mike“ sei bei den Gästen sehr gut angekommen, so Seidl. Der Pächter der Schlössle BAR ist stolz auf sein engagiertes Service Team.