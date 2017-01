Schlierenzauer toller Vierter nach 1. Wisla-Durchgang

Schlierenzauer gewann zuvor die Quali - © APA (AFP)

Gregor Schlierenzauer feiert beim Weltcup in Wisla ein großartiges Comeback. Dies kann man schon nach dem ersten Durchgang des zweiten Bewerbs in Südpolen sagen. Der 27-jährige Tiroler, der zuvor die Qualifikation gewonnen hatte, segelte auf 135,5 m und liegt damit nach dem ersten Durchgang als bester ÖSV-Adler auf dem vierten Rang. In Führung liegt Weltcup-Leader und Tourneesieger Kamil Stoch.