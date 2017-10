Schlierenzauer bei Sommer-GP-Finale Fünfter

Schlierenzauer verbesserte sich in Durchgang zwei - © APA (AFP)

Gregor Schlierenzauer ist am Dienstag beim neunten und letzten Bewerb des Sommer-GP der Skispringer in Klingenthal an der fünften Stelle gelandet. Der Pole Dawid Kubacki gewann beim fünften Antreten zum fünften Mal und sicherte sich damit auch den Sieg in der Gesamtwertung. Mit Sprüngen auf 140 und 130 Meter hatte der 27-Jährige letztlich 6,4 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Andreas Wellinger.