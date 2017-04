Schlepper nutzen laut Frontex Pflicht zur Seenotrettung

Wegen der Rettungsaktionen von EU-Schiffen und NGOs im Mittelmeer hätten Schlepper ihre Strategie in den vergangenen Monaten geändert. “Die Zahl der Flüchtlinge an Bord der Boote hat zugenommen. Die Qualität des Materials der Schlauchboote hat sich in den letzten zwei Jahren erheblich verschlechtert”, erklärte Cooper.

Die Treibstoffmenge an Bord der Schlauchboote der Schlepper habe sich stark reduziert. Dasselbe gelte für Nahrung und Wasser an Bord der Schiffe. Frontex habe insgesamt 90.000 Migranten im Mittelmeer gerettet, so die Sprecherin. “Menschenleben zu retten ist nicht nur eine Priorität, sondern eine internationale Pflicht für all jene, die sich im Meer befinden”, so Cooper.

Seit Anfang 2017 seien 36.000 Migranten in Italien eingetroffen, das seien 43 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016, so die Frontex-Sprecherin.

(APA)