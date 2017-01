Schlepper ließ Flüchtlinge bei Eiseskälte in Bayern zurück

Der Schlepper ließ die Flüchtlinge allein und verschwand - © APA (Archiv/Techt)

Bei eisiger Kälte hat ein Schlepper 19 Asylsuchende an einem Autobahnparkplatz nördlich des Grenzübergangs Kufstein-Kiefersfelden in Bayern zurückgelassen. “Nach stundenlanger Fahrt ließ der skrupellose Fahrer den Transporter mit den Personen auf der unbeheizten Ladefläche einfach stehen und verschwand”, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.