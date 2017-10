“Schlechte Partie” als Salontragödie an der Burg

Der lettische Regisseur hat eine Unmenge von mit prunkvoll gerahmten Gemälden und Familienfotos behängten Stellwänden auf die Drehbühne gestellt. Sie werden zu immer neuen, überbordend möblierten Wohnsalons zusammengestellt, kleine Höllen der bürgerlichen Biederkeit. Zwischen Tischen und Tischchen, Kästen und Vitrinen wartet alle paar Meter ein Polstersessel oder eine Sitzbank darauf, dass sich jemand, den das Leben gerade aus der Bahn wirft, der den Boden unter den Füßen verliert oder den seine Kräfte verlassen, mit einem kleinen Seufzer auf sie niederlässt. Den Hintergrund bilden große, alte Plakate, die für Pariser Parfüm-Novitäten von einst werben, jede Menge Blümchen- und Stofftapeten sowie verstaubte Wandteppiche. Dazwischen gibt es sogar ein veritables Kaffeehaus.

Diese Ausstattungsorgie hat etwas von einem liebevoll gezeichneten Bilderbuch, mit dem den lieben Kleinen die Welt des 19. Jahrhunderts näher gebracht werden soll. Oder von einem Filmset, in dem eine schrullige Fin-de-Siècle-Sitcom gedreht wird. Hermanis aber lässt in diesem Ambiente eine Salontragödie abwickeln, in der es zwei Menschen gnadenlos an den Kragen geht: Die junge, von allen begehrte Larissa (Marie-Luise Stockinger) erlebt ihre Objekt-Werdung in einer durch und durch materialistischen Welt, der verklemmte kleine Postbeamte Karandyschew (Michael Maertens) erfährt seine ultimative Erniedrigung, als er sich durch seine Hochzeit mit der umschwärmten Schönen seinen Platz in der höheren Gesellschaft des kleinen Wolga-Städtchens erkaufen möchte.

Das von Hermanis ausgegrabene und von Alexander Nitzberg neu übersetzte Stück hätte durchaus Zeug zu mehr. Ostrowskij entlarvt die machistische Männerrunde, ihre Hohlheit und Geilheit, ihre eitle Selbstgefälligkeit und Spießigkeit, unbarmherzig. Hermanis jedoch setzt ganz auf die Mittel der Outrage, auf Vergrößerung bei gleichzeitiger Verlangsamung. Große Gesten für große Gefühle. “Unsere Absicht ist es, ein bisschen den Schauspielstil zu Ende des 19. Jahrhunderts zu imitieren”, hatte er angekündigt. Dabei hat er sich aber offenbar an den Provinzbühnen orientiert. Es wird nicht differenziert, sondern mit Ausrufungszeichen gespielt, nicht fein gezeichnet, sondern dick aufgetragen. Wohl noch nie hat man an der Burg eine derartige Versammlung gigantischer Backenbärte gesehen. Dagegen stinken die auch nicht unoriginellen Damenfrisuren glatt ab.

“Ich glaube, dass das Zentrum eines Theaterabends der Schauspieler ist”, hatte Hermanis seine “konservative Theatersicht” verteidigt und vom erstklassigen Burgtheater-Ensemble gesprochen, mit dem zu arbeiten es eine Freude sei. Tatsächlich zeigen fast alle, wie man aus dieser Ausgangslage das Beste für sich machen kann. Erneut große Klasse zeigt das Traumpaar Nicholas Ofczarek und Michael Maertens als im Kampf um Frauengunst und gesellschaftliche Anerkennung höchst ungleiche Rivalen: Als brutaler, selbstbewusster Reeder Paratow und als schüchterner Beamte Karandyschew liefern sie immer neue Kabinettstücke von Unterdrückung und Erniedrigung.

Dörte Lyssewski als durchtriebene Salondame, die aus der Schönheit ihrer Tochter gnadenlos Kapital schlägt, beeindruckt ebenso wie Fabian Krüger, der seine geheimnisvolle, alkoholabhängige “Robinson”-Figur Richtung absurdes Theater treibt. Charakterdarsteller wie Peter Simonischek oder Martin Reinke fügen sich als Mitglieder dieser Provinzgesellschaft ebenso ins Konzept wie Hans Dieter Knebel oder Hermann Scheidleder als Kellner. Weil ihnen allen keine Entwicklung gegönnt wird, hat man sich jedoch bald an ihrer Kunstfertigkeit sattgesehen.

Bleibt Marie-Luise Stockinger als Larissa. Kostümbildnerin Kristine Jurjane lässt sie in opulenten Blumenkleidern in kräftigen Farben als lebender Farbklecks durch die verstaubte, müde Gesellschaft taumeln, die zwischendurch immer wieder in Dornröschenschlaf zu fallen scheint. Eine blasse Mondsüchtige, die mit traurig-ekstatischen Tänzen die alten Herren zu neuem Leben erweckt und erst durch die Begegnung mit dem Prahler Paratow Feuer fängt. Hermanis gönnt ihr eine einzige Szene, in der sie ein junges Mädchen voll frischer und fröhlicher Natürlichkeit sein darf: Es ist der Morgen nach der Liebesnacht, die sie nicht mit ihrem Verlobten Karandyschew, sondern mit Paratow verbracht hat.

Der Optimismus währt nur kurz. Paratow erklärt, bereits anderweitig verpflichtet zu sein (und wird sich in einer seltsamen Volte der Regie dennoch kurz darauf erhängen). Karandyschew stellt seine untreue Verlobte und erschießt sie. Ihre Reaktion verblüfft: “Ich danke Ihnen, jetzt haben Sie mich glücklich gemacht!” – Für das Publikum galt das nur teilweise. Der Premierenapplaus fiel fürs Ensemble warm und herzlich, für den Regisseur schon deutlich reservierter aus. Radikal altmodisches Theater scheint kein Zukunftskonzept zu sein. Fast möchte man sagen: Gott sei Dank!

