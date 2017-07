Schlechte Nachrichten für Singles: Partnersuche in Vorarlberg am schwierigsten

Über 1,8 Millionen Menschen sind in Österreich alleinstehend, das ist knapp jeder Dritte (29 Prozent). In der Altersgruppe der 18 bis 29 Jährigen findet man mit 44% die meisten Singles. Doch auch jeder dritte Österreicher ab 60 geht allein durchs Leben.

Partnersuche schwierig in Vorarlberg

Wer bei uns in Vorarlberg auf der Suche nach der großen Liebe ist, hat es schwer. In Wien liegen die Chancen auf einen Sommerflirt am höchsten (41% Singelquote), am schlechtesten sind die Chancen im Ländle – denn nur jeder fünfte Vorarlberger hat momentan keinen Partner. Wer einen Überblick haben möchte, wo er die meisten Singles treffen kann, der sollte nun einen Blick auf die Singelquote nach Bundesländern werfen:

Wien 41%

Salzburg 34%

Kärnten 32%

Steiermark 29%

Oberösterreich 27%

Burgenland 26%

Niederösterreich 23%

Tirol 23%

Vorarlberg 19%

So ticken unsere Singles

Doch wie ticken die österreichischen Singles? Es gibt einige Konstanten: Interesse für Natur und Musik. Außerdem achten sie auf ihre Ernährung. Eher abgeschlagen auf der Beliebtheitsskala liegen Themen wie Mode, Trend und Religion. Ganz oben auf der Werteliste stehen für die befragten Österreicher ganz besonders Gesundheit, Freunde, finanzielle Sicherheit und ein gutes Verhältnis zur Familie. Außerdem wünscht sich jeder Dritte eigene Kinder. Interessant: Beziehungen haben zwar durchaus ihre Bedeutung, aber vieles andere ist weitaus wichtiger für einige. So sehen heimische Singles nicht ausschließlich in einer Partnerschaft ihr Lebensglück.

Unterschiede Mann – Frau

Recht unterschiedliche Angaben machten Österreichs Singlefrauen und -männer bezüglich Themen die ihnen wichtig sind. So hat jeder dritte weibliche Single ein Faible für Ernährung und Kulinarik. Außerdem steht Zwischenmenschliches sehr im Fokus. So investieren die Damen viel mehr Pflege in ihre sozialen Netzwerke als die befragten Männer. Bei diesen standen eher “sachliche Themen” wie Technik (38 Prozent) und Sport (29 Prozent) im Vordergrund.

Regionale Unterschiede

Es zeigen sich auch regionale Unterschiede – so lieben die Wiener ihre Technik und interessieren sich für Kunst und Kultur (22%). Die Steirer lieben den Genuss, sind außergewöhnlich naturverbunden (52%) und sind begeistert von gesunder Ernährung. Steirer wollen es also eher gemütlich und bodenständig – viel unterwegs sein und etwas erleben will hier nur jeder Fünfte. Auch für die Oberösterreicher nehmen Haus und Garten einen hohen Stellenwert ein, zudem ist ihnen ein gutes Verhältnis zur Familie wichtiger als zu Freunden. Auch spannend: 42 % sind der Meinung, dass die attraktivsten Singles in Oberösterreich leben, silber geht an die Singles aus der Bundeshauptstadt (38%) und Bronze an die Steirer mit 31%.