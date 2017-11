Schlaue Raben für kreative Bastler

VN-Heimat Kinderseite: Dosen-Raben basteln. Wie man aus recycelten Dosen einen lustigen Blickfang zaubert.

Kinderseite. Raben sind die wohl intelligentesten Vögel. Sie sind unter anderem in der Lage, sich selbst Werkzeuge zu bauen und zu nutzen. So sind die Rabenvögel auch bekannt dafür, Autos als Nussknacker zu benutzen! Sie knacken ihre Nüsse, in dem Sie diese einfach vor ein Auto legen, das vor einer Ampel warten muss. Nachdem das Fahrzeug darübergefahren ist, schnappen sich die schlauen Tiere schnell ihr „geöffnetes Futter“.