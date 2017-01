Ob beruflich oder privat: Jeder kennt unzählige Situationen, in denen ein bisschen Schlagfertigkeit nötig gewesen wäre. Leider fallen uns die guten Antworten meist später ein. Bislang zumindest. Ab jetzt kann sich das ändern! Es braucht lediglich eine Prise Humor, Mut und einige gute Techniken. Innerhalb kurzer Zeit startet Sabine Altena mit ihren Zuhörern in ein elegant schlagfertiges Leben. Im Vortrag gibt sie Tipps und zeigt Tricks zur generellen Verbesserung der Schlagfertigkeit sowie ganz konkrete Techniken, um rhetorisch auf Augenhöhe zu bleiben und mit Humor zu punkten. Das Tüpfelchen auf dem i: Antworten, die immer passen.

Weitere Wifi-Stars

Fortgesetzt wird die Reihe am 19. April. Bernhard Pörksen hält unter dem Titel „Die Lust am Skandal“ einen Vortrag über die Macht öffentlicher Empörung mit vielen erhellenden, manchmal erschreckenden Beispielen. Der 29. Mai steht dann ganz im Zeichen der Geheimdienst-Psychologie. Ex-Agent Leo Martin verrät dabei, wie man mit Geheimdienst-Psychologie in Job und Alltag seine Ziele erreichen kann.

Factbox: