Schlagerstar nackt im Playboy

Linda Hesse haftete lange das Image des braven Mädchens an. Inzwischen hat sie sich davon befreit. Fans und Kritikern beweist sie das jetzt auch mit einem sexy Fotoshooting – denn sie ist der Titelstar der neuen „Playboy“-Ausgabe.

Der Playboy-Titelstar Linda Hesse wurde in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) geboren und wuchs in einer von Schlagermusik begeisterten Familie auf. Ihren ersten TV-Auftritt hatte Linda in der SAT.1-Show „Star Search“. 2011 startete sie ihre Solokarriere als Schlagersängerin. Für ihr erstes Album „Punktgenaue Landung“ erhielt unser Titelstar 2013 die „Goldene Henne“ in der Kategorie „Aufsteigerin des Jahres“. Vor Kurzem brachte sie ihr bereits viertes Album auf den Markt: „Mach ma laut“. Von Playboy bekommt Linda den Titel „Schönste Sängerin des Jahres“.