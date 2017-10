Schlager Austria gegen Rapid im Cup-Achtelfinale

Zwei Derbys innerhalb von drei Tagen - © APA (Archiv)

Im Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups kommt es zum großen Schlager zwischen Austria und Rapid. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Die Achtelfinali steigen am 24./25. Oktober, wobei das Wiener Derby am 25. Oktober ausgetragen werden muss, weil für 22. Oktober das Liga-Spiel zwischen Austria und Rapid ebenfalls im Happel-Stadion angesetzt ist.