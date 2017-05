Schlag gegen Bandenkriminalität in den USA

Unter den Festgenommenen seien 933 US-Bürger und 445 ausländische Verdächtige aus Süd- und Mittelamerika, Asien, Afrika, Europa und der Karibik befunden. Die Festnahmen seien zwischen dem 26. März und dem 6. Mai erfolgt.

“Banden bedrohen die Sicherheit unserer Gemeinden – nicht nur in Großstädten, sondern auch in Vororten und ländlichen Gegenden”, sagte der geschäftsführende ICE-Direktor Thomas Homan. “Gewalt und Kriminalität von Banden stellen überall eine große Herausforderung für die Strafverfolgung dar”, so Homan.

(APA/dpa)