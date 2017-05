Schlafwandler bei Sturz in OÖ lebensgefährlich verletzt

Der 70-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen - © APA (Archiv/Fohringer)

Ein Schlafwandler hat sich in der Nacht auf Samstag bei einem Sturz in einer Alpinhütte am Feuerkogel (oö. Bezirk Gmunden) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 70-Jährige war rücklings eine Stiege hinuntergestürzt. Aufgrund seines Zustandes wurde der Notarzthubschrauber alarmiert. Ein Polizeihubschrauber musste ebenfalls aufsteigen, um den Landeplatz auszuleuchten, berichtete die Polizei.