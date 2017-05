Schlafenden Obdachlosen angezündet – Prozess in Berlin

Der Angriff hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst - © APA (dpa/Archiv)

In Berlin müssen sich seit Dienstag sechs junge Flüchtlinge wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Sie sollen versucht haben, in der Nacht auf 25. Dezember 2016 in einem Kreuzberger U-Bahnhof einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Einem weiteren Angeklagten wird unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.