Schlägereien mit Messern und Machete in Wien

Gleich dreimal ist es in Wien seit Samstagmittag zu Schlägereien gekommen. Zweimal waren dabei auch Messer im Spiel, im dritten Fall benutzte ein Beteiligter eine Machete. Lebensbedrohliche Verletzungen gab es aber nicht.

Samstagmittag hatten sechs Männer in der Liesinger Richard-Strauss-Straße auf einem Firmengelände etwas zu klären. Die Angelegenheit wurde handgreiflich. Ein 23-Jähriger griff zu einer Machete und ging auf einen der Kontrahenten los. Polizisten trennten die Streithähne, die alle in Krankenhäuser gebracht wurden. Lebensgefahr bestand laut Polizeisprecher Daniel Fürst allerdings bei keinem der Beteiligten. Ein genaues Motiv war zunächst nicht eruierbar, offenbar ging es um berufliche Differenzen.

In der Nacht auf Sonntag gerieten zwei Männer in der Donaustädter Siebenbürgerstraße in Konflikt miteinander. Die Polizei wurde gegen 0.15 Uhr alarmiert, nachdem Zeugen gesehen hatten, wie ein 58-Jähriger und ein 40-Jähriger einander vor einem Stiegenhaus geprügelt hatten. Die Beamten stellten die beiden zur Rede. Dabei kam heraus, dass der Ältere den Jüngeren mit einem Messer bedroht hatte.