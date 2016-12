Schlägerei und Tumulte auf der Tribüne der Hofsteighalle

Größter Seltenheitswert beim Wolfurter Hallenmasters. Es gab eine Massenschlägerei aber nicht auf dem Parkett, sondern in den Zuschauerrängen im Fanblock vom SV Buch (waren nicht schuld an den Handgreiflichkeiten!). Nach dem Spiel zwischen Hatlerdorf und Buch „rasteten“ die Spieler von Hatlerdorf aus und stürmten ohne irgendeinen Grund zu den Fans aus Buch. Erst nach minutenlangen Tumulten und einer Massenschlägerei konnte die Situation letztendlich beruhigt werden. Hatlerdorf wurde vom Turnier für diese große Disziplinlosigkeit nicht einmal ausgeschlossen. Sportlich? Da führte Hatlerdorf gegen Buch zweimal, aber unterlag mit 2:3. Unschöne Szenen also zum Abschluss des Vorrundenturnieres, und über diese „Rauferei“ wird man noch lange sprechen. Das Wichtigste: Hatlerdorf schafft den Einzug in den Hauptbewerb, Buch ist draußen, verspielte im letzten Spiel gegen Tisis (0:4) den möglichen Aufstieg



Vorrunde, Aufstiegsgruppe 4: Elektro Graf SC Hatlerdorf – SV Buch 2:3 n.V.

Tore: Florian Schönfelder, Samet Karacadal bzw. Christian Willam, Manuel Hammerer, Fabio Tockner (Freistoß)