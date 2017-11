Schlägerei nach Scheidung am Wiener Bezirksgericht

Eine Scheidungsverhandlung ist Donnerstagvormittag am Wiener Bezirksgericht Fünfhaus dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass sich die Familienmitglieder im Anschluss eine handfeste Schlägerei lieferten. Am Ende erlitten fast alle blaue Flecken, der Vater der trennungswilligen Frau kassierte vom Ex-Schwiegersohn eine Nasenfraktur, berichtete die Polizei.

In Anschluss an die Verhandlung rannte die 20-jährige, geschiedene Frau aus dem Saal und ging sofort mit Schlägen auf den Schwiegervater los. Seine drei Söhne – darunter der 24-jährige Ex-Mann – wollten den Streit schlichten und hielten die Frau zurück. Dabei kam der Vater der 20-Jährigen seiner Tochter zu Hilfe und schlug auf einen der Brüder ein. Das Ganze mündete in einem Tumult zwischen der Frau und ihren Eltern sowie dem Ex-Mann, dessen Vater und Brüdern.