Schlachthof Dornbirn: Bekenntnis zu heimischem Fleisch nötig

Andelsbuch/Dornbirn. Seit Anfang 2017 führt Anton Fetz den vormals städtischen Schlachthof in Dornbirn. Zwar lauft es besser als erwartet, dennoch vermisst er das Bekenntnis zur heimischen Verwertung in der Landwirtschaft und der Gastronomie - gerade mit Blick auf den Tiertransportskandal.

Fetz sieht hier auch die heimische Viehwirtschaft und Gastronomie in der Pflicht. Denn noch sei die Bereitschaft zur Rindermast im Ländle und dem Kauf heimischen Fleisches in Vorarlberger Großküchen verhalten. Gleichzeitig arbeite man derzeit an einem Konzept, wie es nach dem Ende des Dornbirner Schlachthofs in fünf Jahren weitergehen könnte.