Schirennen der Emser Ortsvereine

Hohenems. Traditionen werden groß geschrieben bei den Hohenemser Vereinen und so lud der Schiverein am Samstag zum großen Ortsvereine-Schirennen in die Schuttannen. Vor dem Vereinsheim hatte man alles für den sportlichen Tag vorbereitet, die Läufer stellten sich erst der Herausforderung auf der Piste und ließen sich nach dem Rennen von ihren Fans gebührend feiern. Auch Dieter Egger, Friedl Dold als Sportstadtrat und Michael Derka als Sportreferent hatten es sich seitens der Stadt nicht nehmen lassen, dem Event beizuwohnen.

Es hagelte Pokale und Medaillen

Stolz nahmen die Sportler nach dem Schispektakel ihre Belohnung in Form von Medaillen und Pokalen entgegen. Schiverein-Obmann Bruno Jagg bedankte sich bei den zahlreichen Teilnehmern und bei den Sponsoren, deren finanzielle Beteiligung erst ein Gelingen solcher Veranstaltungen ermöglicht. Ausgelassen feierten Fans und Rennläufer auf der Piste bei strahlendem Sonnenschein, die Pokale wurden randvoll gefüllt und man genoss die frische Atmosphäre auf dem Berg.

Ortsvereinemeister 2017:

Team der Auner Faschingszunft II mit den Läufern Martin Aberer, Christian Moosbrugger und Walter Giobbi.