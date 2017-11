Schild trotz fehlender Lockerheit Dritte in Killington

Im vierten Weltcup-Rennen der Olympiasaison hat es für Österreichs alpine Ski-Damen mit dem ersten Podestplatz geklappt. Bernadette Schild wurde im Killington-Slalom hinter den Topfavoritinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova Dritte. Die Salzburgerin war danach "super happy", wusste aber auch, dass "sehr viel Arbeit vor mir liegt", betrug doch der Rückstand auf die Siegerin 2,67 Sekunden.

Stephanie Brunner, die in den drei Rennen davor jeweils beste ÖSV-Dame gewesen war, plagten wieder einmal Rückenprobleme. Die 23-jährige Tirolerin, die in Sölden und Killington jeweils Riesentorlaufe-Vierte und dazwischen in Levi Slalom-Achte geworden war, kam im ersten Durchgang nicht über Rang 20 hinaus und schied dann im Finale aus.

In dieser Woche erfolgt nun der Speed-Auftakt in Lake Louise mit zwei Abfahrten am Freitag und Samstag (Start jeweils 20.30 Uhr MEZ) sowie dem Super-G am Sonntag (19.00 MEZ). Dabei stehen vor allem die Comebacks von Super-G-Olympiasiegerin Anna Veith und Cornelia Hütter im Fokus. “Das sind zwei unserer absoluten Leistungsträgerinnen. Sie haben sich ganz okay präsentiert im Training. Ich traue ihnen zu, dass sie in Lake Louise wieder richtig schnell sind”, meinte Kriechbaum vor der Abreise nach Kanada.