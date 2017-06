Schiff mit 150 Menschen an Bord in Kolumbien gesunken

In Kolumbien ist ein Schiff mit rund 150 Menschen an Bord gekentert. Das Unglück ereignete sich am Sonntag auf einem Stausee nahe der Stadt Medellin im Norden des Landes, wie aus einer Mitteilung der Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Twitter hervorging. Laut lokalen Medien wurden bisher drei Leichen geborgen.

Nach Angaben der Zeitungen "El Tiempo" und "El Espectador" handelte es sich um ein Freizeit- und Tourismusschiff. Auf einem Video des Nachrichtenportals "El Colombiano" war zu sehen, wie das mehrstöckige Schiff langsam sank und andere kleine Boote versuchten, zu Hilfe zu eilen. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Laut "Espectador" gelten etwa 30 Menschen als vermisst. Ein Hubschrauber der kolumbianischen Luftwaffe sei auf dem Weg zum Unglücksort im Stausee El Penol im Touristenort Guatape, um die Rettungskräfte zu unterstützen, teilte die Luftwaffe mit. Es handelte sich demnach um das Schiff "Almirante", das vier Decks hat. (APA/dpa/AFP)