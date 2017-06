Schiff mit 1.096 Flüchtlingen in Palermo eingelaufen

Ein Schiff mit 1.096 Flüchtenden an Bord, die in den letzten Tagen im Mittelmeer gerettet worden sind, ist am Montag im Hafen von Palermo eingetroffen. An Bord befanden sich 185 Minderjährige und elf schwangere Frauen. Eine Frau musste wegen schweren Brandwunden ins Spital eingeliefert werden. Die Wunden wurden durch Treibstoff, der sich entzündete, verursacht, berichteten italienische Medien.

Ein weiteres Schiff mit circa 400 Migranten wird am Montag im Hafen der süditalienischen Stadt Salerno erwartet. Bei Rettungsaktionen im Mittelmeer wurden seit Donnerstag über 4.000 Flüchtende in Sicherheit gebracht. Angesichts der jüngsten Ankunft tausender Migranten sucht das italienische Innenministerium nach zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge. Tausende neue Plätze sollen in den nächsten Monaten in Kasernen, Sporthallen und anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die Zahl der Flüchtlinge, die seit Anfang 2017 über das Mittelmeer nach Italien gekommen sind, ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 stark gestiegen. Rund 70.000 Flüchtende erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn. Die meisten der 2017 eingetroffenen Migranten stammen aus Nigeria, Bangladesch, Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) und Gambia. Italien versorgt derzeit etwa 180.000 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. 8.312 unbegleitete Minderjährige trafen seit Anfang 2017 in Italien ein. (APA)