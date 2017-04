Schiff ahoi im Schwimmbad Felsenau

Frühmorgens bei gerade mal 13 °C Wassertemperatur wurden bereits die ersten Modellschiffe des ersten Vorarlberger Schiffsmodellclubs zu Wasser gelassen. Entlang des Eingangsbereiches präsentierten die passionierten Modellbauer aus Vorarlberg bis Graubünden in der benachbarten Schweiz ihre liebevoll gestalteten, gehegten und gepflegten Modelle, jedes für sich ein Unikat, das zum Träumen in ferne Gefilde einlädt. Nach der Schiffstaufe durch Poseidon fand ein internationales Schaufahren statt: Segelboot traf auf Raddampfer und Polizeiboot auf Löschboot. Die Kapitäne am Beckenrand hatten dabei mindestens gleich viel Freude wie die Zuschauer und auch der Wettergott zeigte sich für diese eindrückliche Veranstaltung von seiner gnädigen Seite.

Kommenden Samstag, 29. April 2017 startet das älteste Freibad des Landes in die neue Badesaison. Die fleißigen Bademeister wie auch das engagierte Kiosk-Team um Sabrina Netzer freuen sich auf viele Besucher. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr bei entsprechender Witterung. Auch heuer gibt es wieder die beliebte Schwimm-dich-Fit-Garantie im Juni, Juli und August von 9 bis 12 Uhr. Nicht nur der kleine Rutschelefant im Babybecken wartet mit einem neuen Anstrich in Knallgelb, es gibt noch mehrere Neuerungen in der Badesaison 2017. Auch die Termine fürs Vollmondschwimmen stehen bereits fest: Am 9. Juni, 9. Juli sowie 7. August ab 20 Uhr findet bei entsprechender Witterung das Vollmondschwimmen in der Felsenau statt.