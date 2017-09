„Schiff ahoi“ für Jahrgang 1944

34 wackere Jahrgänger folgten dem Ruf der Organisatoren und machten den Tag zu einem tollen Erlebnis. Ein etwas launischer Petrus begleitete die Truppe auf ihrer Reise, die von Bregenz mit dem Schiff nach Meersburg führte. Dort bot sich ausreichend Gelegenheit für einen Bummel durch das historische Städtchen am See, wobei natürlich entsprechende Stärkungen nicht fehlen durften. Weiter ging es mit dem Bus nach Eichenberg oberhalb von Lochau ins gediegene Hotel/Restaurant „Schönblick“ mit wunderbarem Blick auf den Bodensee. Dort erwartete die Jahrgänger nicht nur eine exzellente Küche sondern zur Überraschung aller auch Seniorchefin Herma Hehle mit einem prickelnden Sektempfang. Um einen schönen Tag reicher ging es am frühen Abend schließlich wieder zurück ins Städtle. Dank gebührt Obfrau Vroni Wiedemann mit ihrem Team für die perfekte Organisation sowie Chauffeur Brani von Haueis-Reisen für die umsichtige Betreuung und sichere Fahrt.