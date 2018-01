Schiff ahoi, der Käptn spricht

Das Motto des heurigen Faschingsnachmittags des Seniorenbund Ludesch im Valünasaal der Gemeinde war eindeutig die Seefahrt.

Käptn Elmar steuerte das Faschingsschiff durch die Wellen des Humors, die Seeschwalben unter der Stabführung von Willfried sangen von der Liebe und dem Meer. Sprüche fielen, Geburtstagskinder wurden geehrt und wer einen guten Witz wusste, konnte ihn am Kapitänspult loswerden. Dann kam Bordkaplan(in) Renate und brach eine Lanze für die Frauen in der Kirche und ließ sich in lustiger Weise auch über die Problematik der Kirche im täglichen Leben aus. Sie hätte einige gute Vorschläge, leider werden sie aber nicht bis nach Rom dringen. Franzoi verwöhnte wieder mit Gustostückerln aus Küche und Keller, alles in allem wieder einmal ein gelungener Nachmittag getreu unserem Motto: Nit lugg lo!